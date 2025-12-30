Полицаите от Монтана с благотворителна кампания за деца на колеги, загинали при служебен дълг

Коледната благотворителна кампания на полицейската дирекция се провежда за 21-ва поредна година. Паричните средства се събират доброволно от служителите в знак на подкрепа към децата и техните семейства. Тази година част от сумата бяха събрани от Коледен благотворителен базар с изработени коледни предмети и сладкарски изделия от служителите на районните управления от цялата област.

На тържествено събрание паричните средства бяха дарени на децата от директора на ОДМВР - Монтана старши комисар Пламен Томов. По 1300 лв., дребни сладки и лакомства получиха деца на служител на Участък - Чипровци, 7-годишният син на служител на РУ - Монтана и двете дъщери на полицай от РУ - Лом, на 5 г. и 10 г.

По случай предстоящите Коледни и Новогодишни празници за високи резултати при изпълнение на служебните задължения, проявен професионализъм и инициативност наградата „Писмена похвала" получиха 17 служители от ОДМВР - Монтана.