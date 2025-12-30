ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова са Атлет и Ат...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21998076 www.24chasa.bg

Трима са загинали, 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие

1644
Полиция СНИМКА: 24 часа

Трима души са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).

В София са регистрирани 22 леки произшествия и три тежки. Няма загинали, петима са ранени.

От началото на месеца в страната са станали 483 инцидента на пътя, при които са загинали 41 души, а 608 са пострадали. От началото на годината МВР регистрира 6624 катастрофи, 452 загинали и 8257 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 24 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)