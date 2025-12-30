Трима са загинали, 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).

В София са регистрирани 22 леки произшествия и три тежки. Няма загинали, петима са ранени.

От началото на месеца в страната са станали 483 инцидента на пътя, при които са загинали 41 души, а 608 са пострадали. От началото на годината МВР регистрира 6624 катастрофи, 452 загинали и 8257 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 24 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.