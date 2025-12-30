Глобиха най-оборудвания водач на тротинетка, карал по тъмно

Даниел Стефанов от Плевен призова депутатите от ефира на Нова тв да поправят Закона за движение по пътищата, според който не може да се кара тротинетка по тъмно.

Мъжът от Плевен има две електрически превозни средства и е най-екипираният за движение с тях. Когато се качи на тротинетката си е оборудван с наколенки, светлоотразителен костюм, водоустойчиви панталони, очила против мушички, каска и много други атрибути като мигачи и хибридни гуми. На тротинетката си има клаксони и тонколона за музика, за да го чуват. Движи се основно в Плевен. Всички в града го познават и го хвалят заради мерките за сигурност, включително полицаите. Те обаче го глобили, защото карал по тъмно. Получил обаждания от колеги от цялата страна, с които контактува.