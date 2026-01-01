Кукерите от „Сурва" идват във Велико Търново в първия уикенд на 2026-а

„Живото наследство" – магията оживява на 2 януари пред Царевец

За първи път старата столица ще посрещне едни от най-емблематичните пазители на древната българска обредност – кукерите. Магията на „Сурва" ще оживее във Велико Търново на 2 януари от 17:30 ч. на площада пред крепостта Царевец със спектакъла „Живото наследство – Кукери на търновска сцена".

Главни действащи лица са кукерите от село Мещица – сурвакарска група с история на повече от век, утвърдена като една от най-разпознаваемите и автентични формации във фестивала „Сурва" в Перник. Форумът е най-големият международен маскараден фестивал на Балканите и част от Списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство.

Сурвакарската група от Мещица има стотици участия в страната и чужбина, а майсторството и отдадеността ѝ са многократно отличавани. През 2017 година групата печели престижната бронзова маска от фестивала „Сурва", а през 2024 година е удостоена със златна маска – най-високото признание за съхранение и представяне на традицията.

Пред Царевец кукерите ще представят обредите на Сурва – ритуали, символизиращи пречистването, прогонването на злите сили и наричането за здраве, плодородие и благоденствие през новата година. Със своите внушителни маски, тежки хлопки и автентични действия, участниците ще превърнат историческото пространство в сцена на живия български фолклор.

Веднага след кукерското шоу публиката ще има възможност да се наслади и на Аудиовизуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина", който започва в 19:00 ч.

Празникът ще продължи и на 3 януари, когато от 11:00 ч. кукерите от Мещица ще преминат в празнично дефиле по централните улици на града. Шествието ще тръгне от Самоводската чаршия и ще завърши пред сградата на Общината, давайки възможност на жители и гости на Велико Търново отблизо да съпреживеят магията на една от най-древните български традиции.

Събитието се организира от община Велико Търново.