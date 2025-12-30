Трима са задържаните за обира в столичния квартал "Красно село"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са задържани за вчерашния обир на търговски обект в столичния квартал "Красно село", съобщиха пред БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Обран е магазин за алкохол. Обирджиите успяват да избягат и се скриват във вход на жилище до улиците "Дебър" и "Дойран". Районът бе отцепен, на място имаше 2 линейки, повече от 5 полицейски коли и спецчасти.

По-рано беше съобщено за двама задържани, които са баща и син. В колата им били открити и гранати.

При инцидента няма пострадали, уточниха от СДВР. Сигналът за случилото се е бил подаден към 19:30 ч.

Работата по случая продължава.