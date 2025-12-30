Килифарево потъна в траур: двама мъже на 24 и 22 г. от града са жертвите на удара в камион

Черна Нова година ще посрещат в Килифарево след жестока смърт на двама млади мъже от градчето в катастрофа снощи на Присовските завои.

Трагедията се разигра около 19:40ч. след южния изход на Велико Търново, посока Дебелец. Лек автомобил БМВ с плевенска регистрация, управляван от 24-годишен шофьор, навлиза в насрещната лента и се забива челно в турски товарен автомобил "Волво" с прикачено полуремарке.

В смазаната до неузнаваемост немска кола на място загиват водача и 22-годишен негов спътник на 22 години. В автомобила са пътували още двама млади мъже от Килифарево, на 22 и на 23 години. Първият е с разкъсан далак, настанен е в МОБАЛ В. Търново с опасност за живота. Вторият също е настанен за лечение с фрактури, без опасност за живота, уточниха от полицията.

Водачът на товарния автомобил е изпробван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за настъпване на ПТП са в процес на изясняване.

В РУ Велико Търново е образувано досъдебно производство.