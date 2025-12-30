ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опашки по бензиностанциите заради смяната на лева ...

42-годишен нападна жена, преби я и я ограби в Златарица

Дима Максимова

[email protected]

1680
Полиция СНИМКА: 24 часа

Осъждан мъж е задържан в РУ Елена за извършен грабеж, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

На 29 декември около 10:40ч. е получен сигнал от жителка на град Златарица за извършен грабеж на дамската й чанта и за нанесен побой. Около 6:20ч. жената отивала пеша към работното си място, когато била пресрещната от 42-годишен мъж, с когото имала връзка. Мъжът съборил жертвата си на земята, завлякъл я до необитаема къща и я залял в областта на лицето с течност с мирис на нафта. Нанесъл й удари с ръце и я ритал в ребрата, след което й отнел дамската чанта с лични вещи и мобилен телефон. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

При извършено претърсване в условията на неотложност в дома на извършителя е намерена дамската чанта на потърпевшата. В РУ Елена е образувано досъдебно производство за престъплението.

