16-годишен заплаши с пистолет жена в Димитровград, не давала дъщеря си да му стане жена

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Непълнолетен е заплашил майката на момиче, което искал за своя съпруга, и е стрелял с газов пистолет в дома му в Димитровград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Скандалът между двамата е бил снощи в 22:45 часа в жилище на улица „Трета".

Майката, на 30-годишна възраст, не давала на 14-годишната си дъщеря да заживее с 16-годишния си приятел. Той отишъл в дома на момичето с газов пистолет, който взел от дома на свой приятел без негово знание. Заплашил майката с него и произвел изстрел във въздуха. Жената се сборичкала с него и му отнела оръжието, което по-късно предала с протокол на полицаите, които пристигнали на мястото на инцидента, съобщи БТА.

Непълнолетният и 38-годишен мъж, който при сборичкването го ударил по главата, са задържани. Образувано е досъдебно производство, допълват от полицията.

Подобен инцидент с използване на газов пистолет от непълнолетен имаше на 16 септември в Спортно училище „Стефан Караджа" в Хасково. Тогава по време на междучасие деветокласник произведе изстрел от прозореца на класната стая.

