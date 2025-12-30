Пипнаха работници в месокомбинат, точили гориво от фирмен камион

Двама мъже са задържани в РУ Велико Търново за кражба на дизелово гориво.

На 29 декември е получен сигнал от управител на охранителна фирма в месопреработвателно предприятие в гр. Велико Търново, че в периода от месец февруари тази година до края на декември от товарен автомобил е било източено неустановено количество дизелово гориво. Установена е съпричастността на двама служители на предприятието – криминално проявен мъж на 54 години от с. Драгижево, и 56-годишен жител на Велико Търново. Извършителите са задържани за срок до 24 часа.

В РУ Велико Търново е образувано разследване.