Арестуваха мъж, пребил съпругата си в село Долни Б...

Президентът назначи посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия

Румен Радев Снимка: Велислав Николов

Президентът Румен Радев е издал укази, с които назначава посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия. Указите са публикувани в днешния брой на "Държавен вестник", пише БТА.

Иван Илиев Кондов е назначен за посланик в Италианската република със седалище Рим. Елена Радкова Шекерлетова е новият посланик в Португалската република със седалище в Лисабон, а Зорница Петрова Апостолова - в Република Финландия със седалище в Хелзинки.

Посланикът ни в Бразилия Елеонора Димитрова е назначена и за посланик в Република Колумбия със седалище в град Бразилия.

Според конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

