Росен Желязков: По покупателна способност изпреварваме Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Литва

България приключва годината с БВП от 113 млрд. евро, с ръст над 3% на икономиката, което ни нарежда в топ 5 на държавите в ЕС, заяви министър-председателят по време на последното заседание за 2025 г.

Правителството беше създадено трудно, в сложна коалиция, с идеологически различия и различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и доверие между партньорите в коалицията, както и една динамична парламентарна подкрепа. Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на последното заседание за годината на кабинета. Той благодари за подкрепата на парламента, както и за добрите коалиционни взаимоотношения.

Макар това правителство да изглежда политическо, то се държеше и работеше като програмно. Имаше много ясна програма и задачи за 2025 г. На първо място финансова стабилизация и възстановяване на плащанията по плана за възстановяване и устойчивост, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, влизане в еврозоната, изброи Желязков и отбеляза, че тези тези ангажименти за 2025 г. са изпълнени.

Няма друго правителство, което в рамките на година да е минало 6 вота на недоверие в сложна вътрешна и външна политическа среда, но ние изпълнихме тези ангажименти, заяви той. България приключва годината с БВП от 113 млрд. евро, с ръст над 3% на икономиката, което ни нарежда в топ 5 на държавите в ЕС. Отдавна България не е най-бедната страна в ЕС, по паритет на покупателна способност изпреварваме страни като Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. И това трябва да го подчертаем, защото е повод за самочувствие, заяви още премиерът.

Коефициентът на безработицата намалява с 0,6% спрямо 2024 г., ръстът на наетите лица се увеличава с 1,6 на сто. Има рекордна събираемост, над 10 млрд. повече приходи, сравнено с 2024 г. Имаме 3,6% инфлация и причините за нея нямат нищо общо с еврото, а са свързани с повишената покупателна способност, с изсветляването на икономиката с близо 4 на сто. Увеличената събираемост я имаме заради това изсветляване, отчете Желязков.

Рекордна събираемост на приходи от тол системата - над 1 млрд. лв., отбеляза премиерът и допълни, че са длъжници на българските превозвачи и затова днес приемат мерки за тях. Той спомена и новите влакове, които ще бъдат доставени следващата година.