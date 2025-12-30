Засечен да дрифтира в Асеновград се оправда с мокри гуми, излизал от автомивка

Имал книжка от 3 месеца и множество нарушения за това време

Засечен да дрифтира с мерцедеса си в центъра на Асеновград водач опита да отърве глобата от 3000 лв. и отнемането на книжката за 1 година с версията, че гумите били мокри и намазани със специален препарат, защото току-що излизал от автомивка. Около 22,50 часа на 17 май т. г. полицейски патрул видял кола да ускорява по бул. „България" в посока към центъра със зигзагобразни движения, като по тази начин преминава от крайна лява през средна до крайна дясна лента и обратно. Чувал се и характерният звук от пилене на гуми. Униформените последвали автомобила и го спрели след 500-600 метра. Той отрекъл да е дрифтирал и изложил версията с мокрите гуми, но въпреки това бил санкциониран.

Обжалвал, но Районният съд в Асеновград потвърждава наказателното постановление. "Дори автомобилът да е излизал от

автомивка, то това не оправдава действията на водача. От показанията на двамата полицейски служители се установява, че в случая не става въпрос за едно обикновено поднасяне на автомобил с мокри гуми, а за едно демонстративно поведение, което явно е имало за цел да впечатли намиращите се около близкия хотел младежи", е записано в съдебното решение. Отделно е установено, че шофьорът има книжка от 12 февруари 2025-а и за тези няколко месеца вече има множество нарушения.

Той може да оспори това произнасяне пред административните магистрати в Пловдив.