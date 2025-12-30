Собственикът на болница "Селена" в Пловдив иска свобода: Съдът да пощади мъжкото ми достойнство

Не трябва да му се взима мярка за неотклонение, защото няма кражба, категоричен е адвокатът му Йордан Давчев

Очаквам уважаемият съд да прояви обективност, да пощади моето мъжко достойнство и здравето на моето семейство. Да ме остави на свобода, за да може като пълноценен, пълноправен гражданин да водя всички дела, с които да докажа своята невиновност и да съдействам за разкриването на обективната истина.

Това заяви пред съдебната палата в Пловдив обвиненият в кражба на 3,2 млн. лв. собственик на частната АГ болница "Селена" Николай Йорданов. На 20 декември той беше освободен от ареста под гаранция от 100 000 лв., която днес обжалва. Според един от основателите на здравното заведение д-р Ангел Ставрев парите са негови, а според Йорданов - служебни. Намирали са се в една от касите на територията на болницата.

"Надявам се да остана на свобода. Това ми е напълно достатъчно. Не заслужавам да се връщам в ареста", каза бизнесменът. И заяви, че мястото му е в здравното заведение, за да можел да сплотява общия дух. По думите на Николай Йорданов твърденията на д-р Ставрев са голи и недоказани. И ако той му даде парите, би нарушил закона.

"Няма извършено престъпление, нито обосновано предположение. Даже не би следвало да му се взима никаква мярка. Такава ще ни бъде позицията, защото нашият клиент е изпълнил изцяло законовите изисквания за осчетоводяване на намерената сума", заяви един от адвокатите на бизнесмена Йордан Давчев. Той е категоричен, че не може да става въпрос за кражба, понеже е спазен Законът за счетоводството и е прехвърлил сумата в сметките на дружеството, а не ги е присвоил.