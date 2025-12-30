Спипаха шофьор с над 3 промила алкохол да кара кола без регистрационни номера

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пиян шофьор без книжка кара кола без регистрационни табели в село Зърнево, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич.

На 29 декември, около 15:30 часа в село Зърнево е спрян за проверка лек автомобил „Шкода", без регистрационни табели, управляван от неправоспособен 34-годишен мъж, известен на МВР.

При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 3,32 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът е предаден по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.