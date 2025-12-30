ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Във връзка с обявен протест ЕРМ Запад информира, че действията са необосновано крайни

Във връзка с обявен протест на жители на врачанските села Нефела и Власатица, Бели Извор и кв. Кулата ЕРМ Запад информира за следното:

Основна причина за прекъсванията на електрозахранването в селата Нефела и Власатица, кв. Кулата и с. Бели извор на 25 декември е обилният снеговалеж с обявен оранжев код за опасно време. В резултат високи дървета, намиращи се извън сервитута на електропроводите, паднаха върху проводниците и доведоха до прекъсване на електрозахранването. Дружеството удвои аварийните екипи на терен и успя в рамките на деня да се справи с авариите, въпреки че за отстраняването на подобни повреди обикновено са необходими дни.

На 28 декември извънредно силен вятър, достигащ 65 км./ч, отново събори дървета по електропроводите и предизвика нови аварии по същия извод, които бяха отстранени в рамките на светлата част на деня.

ЕРМ Запад стриктно изпълнява своите ангажименти и извършва ежегодно кастрене в сервитутните зони в рамките на разширените отстояния от 7 метра от двете страни на електропроводите, включително в района на двете села, където почистването на сервитутната зона приключи в началото на декември.

В заключение, планираните действия от страна на жители в района са необосновано крайни, тъй като с оглед на тежките условия дружеството се справи с отстраняването на авариите професионално и във възможно най-кратки срокове.

 

 

