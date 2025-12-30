ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж, заканил се да убие жена си в Перник

Арестуваха мъж, заканил се да убие жена си в Перник. СНИМКА: PIXABAY

Арестуваха мъж, заканил се да убие жена си в Перник. На 30 декември около 01:40 ч. на тел. 112 е постъпил сигнал от 36-годишна жена за отправена закана за убийство от страна на съпруга ѝ. На място незабавно са изпратени служители на Второ РУ – Перник. Установено е, че между двамата е възникнал скандал, при който мъжът е отправил заплахи, засягащи живота на жената. Той е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед.

По случая е образувано бързо производство, като действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

