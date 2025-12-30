Арестуваха мъж, пребил съпругата си в село Долни Богоров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 57-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на съпругата си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 25.12.2025 г., в къща в с. Долни Богоров, обвиняемият И.В. е нанесъл удари с юмруци в областта на главата, лицето и гърба на своята съпруга. Вследствие на това той й е причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор И.В. е бил задържан за срок до 72 часа. В миналото той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.