Директорът на 138-о СУ: Не знаех, че има камери в тоалетните на училището

Не знаех, че има камери в училището, каза пред медиите директорът на столичното 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов.

По думите му той е имал достъп до видеонаблюдението само в коридорите и в класните стаи в училището, предаде БТА. Евтимов обясни, че записващите устройства са поставени още преди неговото назначаване, вероятно през 2017 година.

Днес Софийският градски съд ще реши дали да остави директора на свобода срещу 5000 лв. гаранция, каквото бе решението на първоинстанционния Софийски районен съд.

Повдигнатите обвинения срещу него са за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. На 19 декември Софийският районен съд пусна под гаранция от 5000 лв. Евтимов. „Съдът прие, че е налице обосновано предположение за престъплението за държане на устройства за негласно събиране на информация, но не и за другото обвинение, което е за съставяне и изготвяне на порнографски материали", каза тогава адвокатът на обвиняемия Константин Костадинов.

След като случаят бе официално съобщен пред медиите, на брифинг пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов съобщи, че 11 камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж на училището. „Проверката показа, че сигналът от тези камери, чрез изградени специални трасета, стига до стаята на директора. Една част от камерите са обхващали цялото помещение, като е имало и такива, които са били поставени точно над писоарите", каза Николов.

На 17 декември от Министерството на образованието и науката (МОН) съобщиха, че директорът е освободен от длъжност.