Тийнейджъри пребиха младеж и качиха видео във фейсбук

Момчета пребиха друг младеж в центъра на Лом и се похвалиха в социалната мрежа.

Случаят е от 23 декември, но за него става ясно няколко дни по-късно. Вчера в районното управление на Лом е получена информация, че във фейсбук е публикувано видео с побой, съобщават от пресцентъра на МВР в Монтана. Подателят на сигнала допълнил, че на кадрите се вижда как две момчета бият друго в района на Спортната зала в крайдунавския град.

По думи на Иван Аврамов - началник сектор „Криминална полиция" към РУ в Лом, случката се разиграла около 18 часа, но тогава до полицията не е бил подаден сигнал нито от пострадалия, нито от свидетели.

За случая става ясно на 28 декември, когато клипът беше публикуван в социалните мрежи. От полицията в Лом са се самосезирали и започнало разследване. Установени са всички участници и свидетели и са предприети действия. Заради побоя се е задействала и прокуратурата.