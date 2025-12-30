ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина легенда на "Атлетико" (М)

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21999196 www.24chasa.bg

Тийнейджъри пребиха младеж и качиха видео във фейсбук

Камелия Александрова

[email protected]

1224
Тийнейджъри пребиха младеж в Лом и качиха ВИДЕО във фейсбук

Момчета пребиха друг младеж в центъра на Лом и се похвалиха в социалната мрежа.

Случаят е от 23 декември, но за него става ясно няколко дни по-късно. Вчера в районното управление на Лом е получена информация, че във фейсбук е публикувано видео с побой, съобщават от пресцентъра на МВР в Монтана. Подателят на сигнала допълнил, че на кадрите се вижда как две момчета бият друго в района на Спортната зала в крайдунавския град.

По думи на Иван Аврамов - началник сектор „Криминална полиция" към РУ в Лом, случката се разиграла около 18 часа, но тогава до полицията не е бил подаден сигнал нито от пострадалия, нито от свидетели.

За случая става ясно на 28 декември, когато клипът беше публикуван в социалните мрежи. От полицията в Лом са се самосезирали и започнало разследване. Установени са всички участници и свидетели и  са предприети действия. Заради побоя се е задействала и прокуратурата.

Тийнейджъри пребиха младеж в Лом и качиха ВИДЕО във фейсбук
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)