Кремъл: Терористичният акт срещу резиденцията на П...

След 18 часа блокада пуснаха камионите през Кулата-Промахон

Тони Маскръчка

1000
Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон Снимка: Антоанета Маскръчка

След 18 часа блокада, тази сутрин пуснаха камионите през граничния преход Кулата-Промахон. Вече един месец гръцките земеделци протестират и са струпали трактори по основно пътни артерии и гранични пунктови. Досега спираха движението само на товарните камиони над 12 тона през Промахон от 12 до 20 ч. всеки ден. Зя първи път обаче в понеделник затвориха на обяд и пуснаха трафика едва във вторник сутринта.  Над 1000 камиона бяха блокирани от двете страни на границата, съобщава гръцката телевизия ЕРТ.

Намерението на протестиращите бе да затворят за 24 часа, а докато полицията се опита да ги убеди, че продължителният престой на голям брой камиони на пътя го прави опасен и има проблем с безопасността на движението. Накрая, в 6 часа сутринта, блокадата беше отворена и камионите преминаха през граничния пункт.

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон

