Пийнал шофьор направи катастрофа, рани 9-месечно бебе. Пътният инцидент е станал в понеделник около 13:00 часа на пътя между с. Ново Делчево и гр. Петрич.

Лек автомобил „Фолксваген Голф" управляван от 73-годишен мъж от с. Джигурово е отнел предимството на лек автомобил „Киа Сиид" с 29-годишна водачка от с. Левуново и е допуснал ПТП. С охлузна рана на челото е пострадало бебе на около 9 месеца, което е пътувало в обезопасително столче в лекия автомобил „Киа".

На двамата водачи са направени проби с технически средство за употреба на алкохол, като пробата на 73-годишния водач е отчела наличие на 0,67 промила. За случая е уведомена компетентната прокуратура.