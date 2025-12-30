ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Терористичният акт срещу резиденцията на П...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21999643 www.24chasa.bg

Мъжът, опитал за открадне 1360 лв. от златарско ателие в Сливен, счупил с камък витрина

1428
Темида

Районна прокуратура-Сливен задържа за срок до 72 часа Д.А. Той е обвинен за това, че направил опит да отнеме сумата от 1360 лева от златарско ателие в град Сливен. Опитът е останал недовършен, поради независещи от дееца причини. Престъплението е осъществено на 29.12.2025 година. 

По време на разследването е установено, че Д.А. е счупил с камък стъклената витрина на търговския обект, след което е заплашил с убийство намиращите се в него мъж и жена. Поискал е да му предадат оборотните пари. Опитът е останал недовършен, тъй като собствениците са възпрели обвиняемия, който е побягнал, но е бил задържан от служител на ОД на МВР-Сливен, намиращ се в близост.

Предстои Районна прокуратура-Сливен да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняемия.

Темида

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)