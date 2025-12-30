Мъжът, опитал за открадне 1360 лв. от златарско ателие в Сливен, счупил с камък витрина

Районна прокуратура-Сливен задържа за срок до 72 часа Д.А. Той е обвинен за това, че направил опит да отнеме сумата от 1360 лева от златарско ателие в град Сливен. Опитът е останал недовършен, поради независещи от дееца причини. Престъплението е осъществено на 29.12.2025 година.

По време на разследването е установено, че Д.А. е счупил с камък стъклената витрина на търговския обект, след което е заплашил с убийство намиращите се в него мъж и жена. Поискал е да му предадат оборотните пари. Опитът е останал недовършен, тъй като собствениците са възпрели обвиняемия, който е побягнал, но е бил задържан от служител на ОД на МВР-Сливен, намиращ се в близост.

Предстои Районна прокуратура-Сливен да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняемия.