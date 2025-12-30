ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха за 72 часа мъжът, убил свой приятел в село Маломир

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Окръжна прокуратура-Ямбол задържа за срок до 72 часа И.Д. Той е обвинен за това, че умишлено умъртвил 72-годишен мъж. Престъплението е осъществено на 28.12.2025 година в село Маломир, обл. Ямбол. То е квалифицирано по чл.116, ал.1, т.6, вр. чл.115 от НК, тъй като убийството е извършено с особена жестокост за убития.

По време на разследването е установено,че обвиняемият и пострадалият са се познавали. Те са консумирали алкохол в питейно заведение, след което са отишли в къщата на 72-годишния мъж. Според събраните към настоящия момент доказателства между него и обвиняемия възникнал конфликт, в следствие от който И.Д. взел нож и нанесъл удари с него в тялото на другия мъж.

Пострадалият е установен в безпомощно състояние в дома си. Транспортиран е бил в болнично заведение, където е починал от раните си.

Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняемия.

