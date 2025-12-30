ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пак пуснаха директора на 138-о СУ на свобода, този път срещу 10 хиляди лева

Софийският градски съд пусна под парична гаранция от 10 000 лева уволнения директор на столичното 138. Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски" – Александър Евтимов, съобщи bTV. 

На първата мярка от 19 декември той беше пуснат срещу 5000 лева, но прокуратурата протестира. 

Евтимов заяви пред медиите, че не е знаел за камерите в училището. 

По думите му той е имал достъп до видеонаблюдението само в коридорите и в класните стаи в училището. Евтимов обясни, че записващите устройства са поставени още преди неговото назначаване.

Александър Евтимов е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Мярката е окончателна и не подлежи на обжалване.

За да бъде взета най-тежката мярка са необходими достатъчно по обем доказателства, че обвиняемият е извършил престъпленията, според СГС. Съдебният състав допълни, че такива засега не са събрани.

От разследването става ясно, че камерите са монтирани през 2017 година. От заключението на назначената експертиза не се установява какво е съдържанието на всички записи, каза съдът. Става ясно единствено, че деца и възрастни се мият, но липсват файлове за създаден порнографски материал, е записано в експертизата.

