Цената на платеното паркиране в Кърджали пада наполовина – от 2 лева на 0,50 евро на час

Цената на платеното почасово паркиране в Кърджали е намалена наполовина – от досегашните 2 лева на 0,50 евро на час. Това реши Общинският съвет, който прие промени в Наредбата за местните такси и цени на услуги. Новите тарифи ще влязат в сила от 1 януари 2026 година и ще бъдат валидни до 30 юни 2026 г.

С приетите изменения половинчасовото паркиране ще струва 0,25 евро. Месечният абонамент за паркиране за физически лица е определен на 25 евро, а за фиксирана зона – 46 евро на месец.

Годишният абонамент за първи автомобил ще бъде 46 евро, за втори – 76,20 евро, а за трети – 127,80 евро. Дневният абонамент за паркиране е 5,10 евро. Ползването на буферните паркинги ще струва 1 евро на ден.

Таксата за принудително блокиране със скоба и за репатриране на автомобил е 15 евро. Престоят в наказателния паркинг е 1 евро на час за първите 12 часа, след което се заплащат по 8,18 евро на денонощие.