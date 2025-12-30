Един от полицаите, обвинени в убийството на задържан в Казанлък, пробва да излезе от ареста

Ще посрещне Новата година зад решетките обаче

Борис Тодоров, един от двамата полицаи, обвинени в убийството на Даниел Кискинов при задържането му в Казанлък на 26 февруари т. г., направи неуспешен опит да излезе на свобода. Молбата му беше отхвърлена първо от Окръжния съд в Стара Загора, а след това и от апелативните магистрати в Пловдив, чието произнасяне е окончателно. Борис Тодоров и колегата му Димитър Иванов са обвинени, че са пребили до смърт Кискинов, когото арестували заради кражба на колело.

Предвиденото в закона наказание за извършеното от двамата бивши полицаи е "лишаване от свобода" от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

По молба на Тодоров делото в Пловдив е разгледано в негово отсъствие.

Съдът не възприе тезата на защитника на Борис Тодоров, че нямало доказателствена обезпеченост на повдигнатото му обвинение. Напротив, магистратите смятат, че има достатъчно данни за неговата съпричастност към деянието. За продължителността на престоя му в ареста съдът счита, че е изминал едва малко над половината от допустимия срок за задържане по повдигнатото обвинение. Затова постанови, че Борис Тодоров остава в ареста.