Пиян шофьор и негов спътник са арестувани за агресивно поведение и удар на полицаи

Шофьор на автомобил и негов спътник са арестувани за агресивно поведение и съпротива срещу полицаи в град Бяла, област Русе, съобщиха от ОДМВР - Русе.

На 29 декември около полунощ в град Бяла, на булевард „Стефан Стамболов" до № 44, полицейски екип на РУ Бяла е спрял за проверка лек автомобил „Мерцедес". Автомобилът е бил управляван от 48-годишен мъж от град Разград, който е и негов собственик. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство е установено, че водачът управлява с концентрация на алкохол 0,96 промила. Във връзка с констатираното нарушение на място е повикан за документиране на случая автопатрул на районното, който да издаде необходимите документи – акт за установяване на административно нарушение и талон за медицинско изследване. В автомобила са пътували още трима мъже на възраст 50, 34 и 40 години, жители на населени места в област Русе.

В хода на полицейската проверка водачът и един от пътниците – 50-годишен мъж, са излезли от автомобила и са започнали да се държат арогантно, като са отправяли закани и заплахи към униформените служители и са се опитвали да възпрепятстват изпълнението на служебните им задължения. Ескалиращото напрежение и агресивното поведение на водача е довело до задържането му, като в този момент 50-годишният пътник е направил нов опит да осуети полицейските действия и е нанесъл удар в тилната област на единия от служителите. Последвало е и неговото задържане. Двамата задържани са били отведени във Филиала за спешна медицинска помощ в град Бяла, където на водача е взета кръвна проба за химически анализ, а на участниците са извършени медицински прегледи. След това лицата са задържани за срок до 24 часа в РУ Бяла.

По случая е образувано бързо производство за извършено престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК.