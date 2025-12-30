33-годишен надупчи смъртоносно с нож баща си в севлиевско село, задържаха го

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово се провежда разследване за убийство на 75-годишен мъж, извършено от сина му по особено мъчителен начин и с особена жестокост, съобщиха от обвинението.

Трагедията се разиграла на 29 декември, около 15.15 часа в с. Младен общ. Севлиево. Баща и син живеели в общо домакинство и не се разбирали. След пореден конфликт 33-годишният мъж грабнал нож и многократно забивал острието в гръдния кош на К.Г., причинявайки му прободни наранявания, съобщиха от прокуратурата.

Извършителят на убийството е задържан. Предстои Окръжна прокуратура-Габрово да го привлече като обвиняем и да внесе искане в Окръжен съд-Габрово за вземане по отношение на него на мярка за неотклонение „задържане под стража".

Неотложните следствени действия са извършени от екип на РУ-Севлиево. Предстои провеждане на разпити на свидетели и назначаване на съдебно-медицинска експертиза за установяване на механизма на настъпване на смъртта на пострадалия.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.