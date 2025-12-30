ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нанков: Отново стана видима разликата между инфлуенсърите с претенцията за политици от ПП-ДБ и истински управленци от ГЕРБ-СДС

Николай Нанков

"Днес отново стана видима разликата между инфлуенсърите с претенцията за политици от ПП-ДБ и истински управленци от ГЕРБ-СДС", това написа във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

Ето какво още пише той: 

Докато другите залагат на зрелищни акции и сипят хейт, ние продължаваме да отстояваме националните интереси 🇧🇬.

Днес България получи от Еврокомисията близо 3 млрд. лв. по третото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост

След 4 пропиляни години на нищоправене и оправдания, кабинетът "Желязков" в оставка осигури средства, които са реална подкрепа за българската икономика и за публичните инвестиции.

През следващата година страната ни предстои да подаде финалните четвърто и пето плащане по механизма.

Както лидерът ни Бойко Борисов подчерта днес, през последните 4 години планът за възстановяване бе провален заради ПП-ДБ, които вкараха уж реформи, за да може Бойко Рашков да стане председател на КПКОНПИ.

И заради неможенето им, се заоправдаваха с всички останали извън техния "балон".

Но времето показа, че действията им не са нищо друго, освен илюстрация на приказката, че на кривата ракета космосът ѝ пречи.

Николай Нанков

