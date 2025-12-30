200 сигнала за паднали дървета и клони върху автомобили в Ст. Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Работата по почистването на града след бурята в Стара Загора продължава. Екипите на общината са мобилизирани – почистват се улици, тротоари и обществени пространства. Електрозахранването в малките населени места вече е възстановено, съобщи зам.-кметът Радостин Танев, предаде БТА.

До момента са обработени близо 200 сигнала на Горещия телефон на общината за нанесени материални щети от паднали дървета и клони върху автомобили. Сигналите се обработват поетапно, а екипите работят координирано на терен.

Почистването обхваща както централната градска част, парковете, така и кварталите, където се отстраняват паднали дървета, разчистват се клони и битови отпадъци, останали след бурята.

Метеорологичната прогноза предупреждава за възможни силни ветрове през празничните дни.

„Следим обстановката непрекъснато и екипите ни са готови да реагират при всяка нова ситуация", заяви зам.-кметът Танев.

Община Стара Загора апелира към гражданите да проявяват повишено внимание, особено на открито около дървета и сгради, и да спазват мерките за безопасност.