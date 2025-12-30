Окончателно: 100 бона гаранция за собственика на болница в Пловдив, обвинен в кражба на 3,2 млн. лева

Бил е предупреден от служителка на болницата, че парите са на д-р Ангел Ставрев

Собственикът на частната АГ болница "Селена" Николай Йорданов не успя да смъкне размера на паричната си гаранция, с която бе пуснат. Окръжният съд в Пловдив я потвърди окончателно на 100 000 лева.

Йорданов е обвинен в кражба на 3,2 милиона лични средства на един от основателите на здравното заведение д-р Ангел Ставрев. Магистратите не уважиха жалбата му, нито протеста на прокуратурата, която настояваше бизнесменът да бъде върнат зад решетките.

Зам.-окръжният прокурор Ангел Ангелов настоя определението на Районния съд да бъде отменено и на Йорданов да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение. Според него е налице обосновано предположение за вината на бизнесмена, липсва риск от укриване, но има реална опасност да извърши друго престъпление, ако бъде оставен на свобода.

"Неправилен е изводът, че тя не е с достатъчно висок интензитет, за да бъде задържан. Съдът е приел, че липсва доказателство да се е разпоредил със средствата, но има данни, че са внесени по сметки на дружеството", посочи обвинителят. Освен това преди преброяването на парите в касата, една от служителките предупредила Йорданов, че касата съдържа лични средства на д-р Ставрев. По думите на Ангелов собственикът на болницата инструктирал служителката да каже пред разследващите, че парите са на болницата, което по думите ѝ не отговаряло на истината.

Адвокатите на обвиняемият бяха категорични, че не трябва да му се взема мярка за неотклонение. "Нашият доверител не е извършил кражба. Той се е разпоредил със средства от каса на дружеството, намираща се в кабинета на д-р Ставрев, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Той предвижда, че всички средства, намерени на територията на едно дружество, се считат за негова собственост", каза Йордан Давчев. Според него, макар цитираната от прокурора свидетелка да е променила показанията си, в случая законът е спазен изцяло, за което има доказателства. "Твърдението на държавното обвинение, което се появява за пръв път днес, че свидетелите не са видели колко пари има в касата, противоречи на доказателствата", заяви Давчев. И обясни, че комисията, присъствала на отварянето ѝ, е посочила, че сумата била извадена отвътре и преброена. Участвали и независими външни експерти.

"Д-р Ставрев твърди, че освен описаните пари, в касата е имало още 700 000 евра. Този човек не знае колко пари е имало, а твърди, че са негови", за пореден път изтъкна адвокат Йордан Давчев. И посочи, че дори да са изразходени средствата, това не е проблем, понеже дружеството трябва да работи. А ако д-р Ставрев докажел, че парите са негови, те щели да му бъдат възстановени. "Той при всеки разпит добавя нещо, което само той го твърди, а не е доказано. Направени са му 4 разпита, за да доуточни това, което се установи като слабост на първата инстанция", каза още защитникът. По думите му лични вещи са телефон, книга или обяд, но не и милиони левове, съхранени в каса. "Шикалкавенето му показва, че на този човек не може да му се вярва", отсече Давчев.

Според защитника промяната на показанията сочи, че друг, а не Николай Йорданов, влияе на свидетелите. Той заяви, че след като парите са налично и могат да бъдат върнати, е странно защо прокуратурата се е заела да решава един граждански спор.

"Ние сме съгласни единствено с извода на първоинстанционния съд, че не е налице опасност от укриване на нашия клиент. Не можем да се съгласим обаче да съществува в какъвто и да е интензитет опасност той да извърши друго престъпление", посочи адвокат Светлана Паскалева. Тя обвини прокуратурата, че е избирала само свидетелите, които са ѝ нужни. И попита защо до днес все още не е изискана справка от СОТ-а, ангажиран с охраната на болницата и защо не е разпитан гардът, присъствал в деня на освобождаване на д-р Ангел Ставрев. "Не е извършено престъпление не само от Николай Йорданов, а от никого. За да е налице такова трябва да има противозаконност на действията, а нито едно от неговите не е такова. Той е следвал стъпка по стъпка всички закони", заяви Паскалева. Тя също определи като недопустимо намесването на прокуратурата в отношенията на частни търговски дружества. "На практика тя се опитва да кадрува в частни дружества, да събира доказателства за бъдещи търговски спорове", каза защитничката и поиска да бъде удовлетворена жалбата.

Колегата ѝ Константин Давчев добави, че няма как само със свидетелски показания да се установява собствеността на толкова голяма сума пари. "Освен че не са установени тези пари чии са, няма как да има кражба, понеже липсва присвоително намерение на Николай Йорданов. Такова щеше да има, ако беше отишъл сам, взел парите и избягал. В случая имаме прозрачност", заяви адвокатът. И каза, че клиентът му изцяло е съдействал на разследващите от самото начало на производството, дал е подробни обяснения, съгласие за разкриване на банкова тайна и сравнителен материал за подпис. "Цялостното поведение на този човек не е на извършител на престъпно деяние", смята Константин Давчев.

"Аз самият бях член на комисията при преброяването на парите в касата на третия етаж. Мога да докажа с разпитването на още няколко свидетели - тя беше изпразнена докрай", категоричен беше Йорданов. И добави, че в кабинета имало няколко охранителни камери, които снимали през цялото време. По думите му счетоводителката и касиерката на болницата не идвали на работа в последните дни, което било съмнително. "Най-големият ни страх е да не изчезнат доказателства", каза бизнесменът. И поиска от съда да бъде обективен.

Магистратите не се съгласиха с доводите на защитата за липса на обосновано предположение. "Главният счетоводител и касиерът заявяват в показанията си, че в тази каса парични средства на дружеството не са били съхранявани", заяви председателят на състава Даниела Събчева. И посочи, че преди отварянето на касата е било съобщено на Николай Йорданов, че парите вътре са спестявания на Ставрев. Съдията изтъкна, че ако бизнесменът е имал данни за престъпление, извършено от основателя на болницата, е трябвало да подаде сигнал, а това станало два дни след разследваната кражба. "Има и данни да е уговарял свидетел да поддържа защитната му теза", завърши Събчева.

Решението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.