1000 лв. гаранция за син, пребил баща си в Бобов дол

Районен съд Дупница взе мярка за неотклонение ,,Парична гаранция" в размер на 1 000 лв., по отношение на 38 – годишен бобовдолец, привлечен от прокуратурата като обвиняем за причиняване на лека телесна повреда на баща му, в условията на домашно насилие.

Съдът остави без уважение искането на Районна прокуратура – Кюстендил, т.о.-Дупница за вземане на най- тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража", по отношение на В. С. Съдът определя 10-дневен срок за внасяне на паричната гаранция, по сметка на РС-Дупница. Определението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок от днес, пред Окръжен съд-Кюстендил.

Съдът намира, че от доказателствата по делото, макар и към този изключително ранен и начален за наказателното производство етап, може все пак да се направи, макар и само на пръв поглед, но в достатъчна степен, обосновано предположение, че именно обвиняемият най-вероятно е съпричастен към извършване на описаното в искането на РП - Кюстендил престъпно деяние.

Съдът счита, че е налице и другата задължителна предпоставка - реална опасност от извършване на друго престъпление, ако не бъде взета адекватна и подходяща мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия. С оглед данните за обвиняемия и отношенията му с неговите родители и брат му, за който именно е била издадена Заповед за незабавна защита от РС-Дупница, съвсем реално и очаквано е да се стигне до нови, бъдещи конфликтни ситуации и саморазправа между двамата братя или между обвиняемия и неговите родители. Обвиняемият явно няма каквито и да е задръжки от семеен, социален или друг характер, злоупотребява с алкохол и е фиксирал насилническите си позиви и агресия, именно срещу най-близките му, като до момента няма събрани данни, извън неговите обяснения дадени пред съда, да е бил провокиран или нападнат от тях. Съдът приема, че отсъства категорично и изцяло реална опасност обвиняемият да се укрие, ако не бъде задържан.

Съобразно изложеното и с оглед не високата степен на обществена опасност на обвиняемия и на деянието му свързано с нанасяне на лека телесна повреда, чиито медикобиологични характеристики и тежест не са уточнени все още от назначената по ДП съдебно-медицинска експертиза, според съда единствената адекватна по вид и интензитет мярка, която следва да се наложи спрямо същия на този етап от наказателното производство, и която би постигнала в пълен обем целите на мерките за неотклонение по чл. 57 от НПК е „парична гаранция", в размер на 1000 лева. Нещо повече, с оглед съдебното минало - неосъждан и тежестта на обвинението, което не е тежко, би следвало задължително приложение на процедурата НПК, като евентуално може да бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание „глоба", пише в мотивите на съдия Страхил Гошев.