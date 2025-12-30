Такса смет във Велико Търново няма да се вдига, събират разделно останки от храна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Таксата за битови отпадъци няма да се повишава във Велико Търново и общината през 2026-а година. Ставките остават без промяна.

Остават в сила въведените отстъпки - за разделно събиране на отпадъци и предаването им на специализираните площадки в „Дълга лъка" и в с. Ресен, както и за домашно компостиране - декларациите за домашни компостери се подават до 31 януари.

Запазват се основите за начисляване на таксата за битови отпадъци за жилищни и за нежилищни имоти на граждани и фирми.

Това обобщи кметът на старопрестолния град Даниел Панов, след като днес Великотърновски общински съвет прие План-сметката за всички дейности, свързани с чистотата. Това включва приходите от ТБО, както и финансиране на разходите.

Ето и за какво отиват постъпленията от такса смет:

- сметосъбиране, транспортиране и управление на отпадъците;

- осигуряване на нови съдове за смет и машини;

- изграждане на нови съоръжения и системи за оползотворяване на битовите отпадъци;

- рекултивация на стари депа;

- почистване на обществени територии и закупуване на нова почистваща техника и др.

В план сметката са включени средствата по проектите на Община Велико Търново за изграждане на система за разделно събиране и оползотворяване и на хранителни отпадъци, както и за рекултивация на Клетка 1 на регионалното депо до с. Шереметя, посочват от местната администрация.

Законодателната уредба позволява дофинансиране на дейностите по чистота с други данъчни и неданъчни приходи. Това се налага, за да не се натоварват гражданите и юридическите лица с по-високи ставки. За бизнеса остава възможността таксата за смет да бъде определена според количеството генериран отпадък и заявения брой съдове.

Община Велико Търново има достатъчна готовност и за въвеждането на новия модел за изчисляване на ТБО – съобразно количеството генерирана смет. Този нов вариант за план-сметката бе качен за обществено обсъждане още в началото на ноември. Предвид въвеждането на удължителен държавен бюджет и решението на Народното събрание за отлагане на новия модел за 2027-а година, запазва се досегашната методика. Общината се възползва от промените в нормативната уредба и продължава осигуряването на плавен преход и административна готовност за новия модел.