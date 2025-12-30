Хваната белгийка с кокаин на Капитан Андреево за 37 млн. лв. остава в ареста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пловдивският апелативен съд потвърди определението на окръжните магистрати в Хасково и остави в ареста белгийска гражданка, заловена с кокаин за 37 млн. лв. на ГКПП Капитан Андреево, съобщиха от съда.

На 18 юли т.г. тя в съучастие с двама мъже с лек автомобил "Ланд роувър" се опитала да пренесе през границата на България кокаин с общо тегло около 206 кг на стойност 37 069 200 лева. Нейните съучастници не са направили опит да излязат от ареста.

Според Апелативният съд в Пловдив случаят е особено тежък и искането за промяна на мярката за неотклонение е неоснователно. Също така има вероятност жената да се укрие или извърши друго престъпление при по-лека мярка за неотклонение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.