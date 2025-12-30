Ибрям изпреварвал две коли срещу тира в черния участък на Присовските завои

24-годишният Ибрям Асенов от Килифарево, който загина на място, уби спътник, а други двама прати в болница, тръгнал да изпреварва две коли с БМВ-то на братовчед си в рисковия участък на Присовските завои, когато срещу него излязъл тежкия камион. 34-годишният турчин зад волана на тира свил в дясно да избегне удара, рискувайки да полети в дерето зад мантинелата, но не могъл и колата се разбила в предницата на влекача. Това разказват видели местопроизшествието и предполагат, че шофьорът камикадзе е бил неадекватен, за да предприеме смъртоносното изпреварване.

Ибрям се върнал в Килифарево преди година. Преди това с родителите му работели в Белгия. С приятели му, били в колата по време на кървавото меле, обичали забавленията, виждали ги в центъра на градчето с балони райски газ. Случвало се да подгряват купона и с наркотици, разказаха местните. Тази сутрин родителите му, които продължават да са в чужбина, били уведомени за нещастието и ги чакат да се приберат.

22-годишният му приятел, който също загина в катастрофата, оставя жена и малко бебе сираче. В Килифарево се молят за живота на друг 22-годишен младеж от колата, който е в критично състояние в болницата с разкъсан далак. Кметът на Килифарево обмисля обявяване на траур в деня на погребенията на загиналите.

Окръжна прокуратура-Велико Търново ръководи разследването за тежкото пътнотранспортно произшествие, настъпило около 19.40 ч. на 29 декември в участъка между старата столица и Дебелец.

Причините за ужасяващия сблъсък са в процес на изясняване, като по първоначални данни лекият автомобил е навлязъл в лентата на насрещно движещия се влекач, където е настъпил и ударът между двете превозни средства, посочват от обвинението.

Извършен е оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт, съдебен лекар и дежурен прокурор от Окръжна прокуратура – В. Търново.

Водачът на товарния автомобил е изпробван за алкохол и наркотични вещества с техническо средство като резултатът е отрицателен. Телата на починалите са откарани за аутопсия в СМО на МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов", от двамата водачи са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотици, чиито резултати се очакват. Разпитват се свидетели, назначени са експертизи и продължава извършването на всички необходими действия по разследването за пълното изясняване на причините и обстоятелствата, довели до инцидента.