Младежи от БЧК зарадваха деца, които посрещат празниците в болница

В навечерието на празниците доброволците на Българския младежки Червен кръст – София донесоха радост и празнично настроение на деца, които остават хоспитализирани по време на най-светлите дни в годината, съобщиха от БЧК.

По повод предстоящите празници те посетиха детските отделения на няколко столични лечебни заведения и раздадоха коледни подаръци, за да внесат усмивки, топлина и усещане за грижа там, където те са най-нужни. Доброволците младежи посетиха СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев", Детските клиники на УМБАЛСМ „Пирогов", Отделението по детска кардиология в МБАЛ „Национална кардиологична болница", Клиниката за лечение на детски инфекциозни болести в УМБАЛ „Проф. Иван Киров", Детското отделение на УМБАЛ „Св. Анна".

Със своя жест доброволците на БМЧК внесоха радост, надежда и празничен дух при децата, които посрещат Коледа и Нова година в болнична среда, напомняйки, че дори най-малкият жест може да донесе голяма радост и да направи празника по-светъл.

Благотворителната инициатива е вече утвърдена традиция и е резултат от активната доброволческа дейност и дарителството в подкрепа на каузите на Българския Червен кръст. Подаръците бяха осигурени благодарение на партньори и дарители на БЧК, които споделят убеждението, че човечността и доброто нямат почивен ден.

Българският Червен кръст изразява своята искрена благодарност към дарителите и партньорите, с чиято подкрепа заедно успяхме да направим празника по-светъл за болните деца и да донесем радост и надежда на най-малките пациенти.