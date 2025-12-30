ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боряна Калейн на рождения ден на млада гимнастичка

Велосипедист почина, блъснат от кола край Ямбол

Полиция СНИМКА: Архив

Велосипедист на 55 години почина, след като бе блъснат от лек автомобил, на пътя от село Роза към Ямбол. Инцидентът е станал на 29 декември, малко преди 18:00 часа, съобщиха от полицията.

Пострадалият след удара с колата велосипедист е транспортиран от екип на Спешна помощ в областната болница „Св. Пантелеймон" в Ямбол, където по-късно е починал.

По първоначални данни, лекият автомобил, управляван от 55-годишна жена, блъснал велосипедиста, при движение в една и съща посока. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на жената, шофирала автомобила, са отрицателни. Загиналият е жител на близкото село Роза.

Разследването на случая продължава.

