Мъжът, обрал магазин с баща си, с присъда за убийство. Излязъл от затвора преди 6 месеца

15 години в затвора по присъда за убийство е лежал мъжът, обрал магазин в София вчера, заедно с баща си. Това съобщиха на брифинг от МВР и прокуратурата.

То било по непредпазливост при побой. Случаят е от 2000 година. След като излязъл, мъжът има още 2 присъди. Излязъл е от затвора преди по-малко от 6 месеца.

Снощи около 19,15 ч влязъл в магазина с автомат "Калашников". "Ще те убия, това е обир. Дай парите", казал той на продавачката. Тя не се подчинила, затова той извадил граната. Взел оборота и избягал с кола, която била карана от баща му.

Единият мъж е хванат в дома си, а другият в центъра на София. Автоматът и гранатите са иззети, експертиза ще установява дали са истински или не. Задигнатата сума е 2200 лева.

От прокуратурата ще искат постоянен арест за двамата на 1 януари.