Изследват колата и мотора от катастрофата, която уби Недялко от Пловдив

Близо 4 г. след фаталния инцидент вещо лице ще установява мощността им

В началото на януари 2026 г. ще започнат тестовете на мотора и лекия автомобил, участвали във фаталната катастрофа, която отне живота на 20-годишния Недялко Бакалски в Пловдив. Двете превозни средства все още не са предоставени на вещото лице Стефан Мутафчиев, който работи по назначената от съда експертиза. "Не се съмнявам, че страните ще ги предадат", обясни той пред "24 часа". Следващото заседание по делото е насрочено за 23 февруари - близо 4 г. след фаталната катастрофа. Очаква се тогава да бъде прието експертното заключение и процесът да влезе във фаталната фаза на пледоарии, след което обвиненият шофьор Иван Иванов да получи присъда.

Мъжът вече веднъж чу "виновен" в съдебната зала. На 5 декември м.г. той получи максималната по закон условна присъда от 36 месеца с 5-годишен изпитателен срок. Тя обаче беше отменена от Апелативния съд през април заради допуснати съществени нарушения и делото беше върнато за повторно разглеждане на първа инстанция, но от друг състав.

"Ние сме единици, ние сме статистика - Недялко, Спас, Мария, всички. Загинали на пътя деца. Това не е статистика, това са почернени животи. И системата продължава да убива семействата на тези ангели", каза през сълзи майката на 20-годишния моторист Лиляна Бакалска на протест в Пловдив, минути след като разбра за решението на апелативните магистрати. Новината ѝ дойде като гръм от ясно небе и тя не успя да сдържи гнева си.

Преди последното заседание по делото през декември Бакалска се събра с близки и приятели пред съдебната палата в Пловдив, както всеки друг път, за да поиска справедливост. Тогава бяха минали 3 г. и 7 месеца от смъртта на сина ѝ, а жената определи дългата продължителност на процеса като гавра с паметта му.

Катастрофата стана на 5 май 2022 г. Около 17 ч. Недялко Бакалски карал мотора си по бул. "Шести септември" в посока от центъра на Пловдив към Гребната база. Минавайки прелеза на бул. "Копривщица", младежът бил блъснат от идващия по пътя без предимство Иван Иванов. Макар според свидетели след удара да говорел, 20-годишният Недялко издъхна 7 дни по-късно в болницата. Органите му бяха дарени и спасиха четирима души.

Две експертизи показаха различни скорости на движение на мотора - 50 и 57 км/ч. От началото на делото обаче Иван Иванов твърди, че всъщност превозното средство летяло с над 100 км/ч. В хода на производството беше обсъден въпроса и за мощността на мотоциклета, която на този модел е прекалено висока, за да се кара с шофьорската книжка на Недялко. Според свидетели обаче тя е била ограничен механично, което било отразено и в КАТ. По тази причина се налага Стефан Мутафчиев да го изследва, за да установи точната мощност. Вещото лице поиска и автомобила на Иван Иванов, а пред съда и двете страни посочиха, че превозните средства са налични и могат да бъдат предоставени.