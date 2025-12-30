Автобуси и тролейбуси в Пазарджик с празнично разписание в Новогодишната нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В последния ден на годината – 31 декември, сряда, автобусите от обществения градски транспорт в Пазарджик ще се движат по утвърденото разписание за празнични дни. Това съобщиха от фирмата- превозвач "Хебър Бус" АД.

По линия №13 последният курс от квартал „Запад" ще бъде в 17:00 часа. Последният курс по линия №2 е в 17:15 часа, а по линия №10 – в 17:10 часа.

На 1 януари първите курсове по различните автобусни линии ще стартират между 09:00 и 09:15 часа – линия №13 в 09:00 часа, линия №10 в 09:10 часа и линия №2 в 09:15 часа. След това движението ще продължи с празничното разписание.

В останалите почивни дни – до 4 януари включително, автобусите от обществения градски транспорт ще се движат съгласно обявеното празнично разписание.

На 31 декември тролейбусният транспорт ще се движи по празничното разписание за събота. Последният курс от тролейбусното депо в посока центъра ще бъде в 18:30 часа, а от железопътната гара – в 19:00 часа.

На 1 януари първият курс от тролейбусното депо в квартал „Устрем" ще бъде в 08:00 часа, а от железопътната гара – в 09:00 часа. След това тролейбусите ще се движат по утвърденото неделно разписание.

С неделно разписание тролейбусният транспорт ще се движи и на 4 януари – неделя. В дните 2 и 3 януари, петък и събота, тролейбусите ще се движат по празничното съботно разписание.

Часовете на движение за всеки от празничните и почивните дни са обявени в превозните средства.