Библиотеката в Пазарджик награди читателите на 2025 г.

11-годишният Кристиян Вълев е най-четящото дете в детските отдели в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев"- Пазарджик за 2025 г. Петокласникът от Профилирана Математическа гимназия „Константин Величков" обича да чете съвременна художествена литература, енциклопедии и фантастика. Любима му е трилогията „Захарни мистерии" и авторите Дейвид Уолямс и Роалд Дал. Мечтата на Кристиян като порасне е да стане актьор.

Студентката Румяна Любенова е читателят, определена от „Заемна за възрастни" за най-активния четящ през тази година. Младата майка учи задочно „Българска филология" и е работила като преподавател по български език в любимото си училище в Белово. Още като ученичка Румяна е била чест посетител на пазарджишката библиотека. Когато е била в 9-ти клас, е спечелила второ място за есе в конкурс за патриарха на българската литература Иван Вазов, организиран от Община Сопот.

Спортното училище бе определено за учебното заведение-партньор на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев"- гр. Пазарджик за отиващата си година. Възпитаниците на училището активно се включват в различни инициативи, организирани от библиотеката, последната от която беше интерактивната състезателна игра „Забавна класна стая – Знам ли го това?" Директорът на РБ „Н. Фурнаджиев" Лъчезар Риков подари грамоти и книги на най-активните читатели. От името на Спортното училище зам.-директорът по спортната дейност Атанас Минчев и преподавателите по български език и по история Пенка Драганова и Миглена Мъркова подариха на библиотеката сувенири от коледния благотворителен базар и празничният брой на училищния вестник.