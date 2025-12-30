ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дженифър Лопес след развода: Развълнувана съм, че ...

Екоминистерствто: Не са замърсени морските води след изтеглянето на кораба "Кайрос"

Три влекача теглят танкера "Кайрос" Снимка: Орлин Цанев

Няма замърсяване на морските води след изтеглянето на кораба „Кайрос" към пристанище Бургас, съобщиха от МОСВ. В Басейнова дирекция „Черноморски район" се получиха резултатите от изследванията на морските води в района на Ахтопол, направени при провлачването на плавателния съд.

Резултатите не показват замърсяване, нито промени в състоянието на водите. Изпитванията са направени от Регионална лаборатория – Варна към ИАОС по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини.

Пробите бяха взети на 15 декември 2025 г. по време на операцията по изтегляне на кораба „Кайрос" към пристанище Бургас.

