Бойко Борисов: Портфейлът на българската държава набъбна с над 10 млрд. лева

"За тази година портфейлът на българската държава набъбна с над 10 млрд. лева. Повече имат всички българи, събрани от това правителство за тази година", това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, споделено във фейсбук профила му.

По думите му парите вече не изтичат, а влизат в хазната.

"Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца. Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри", заяви Борисов.

В понеделник страната ни получи трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро. Плащането беше направено след като Европейската комисия оцени като изпълнени 48 етапа и цели от общо 50, включени в искането за плащане.