Пенсии и заплати в евро се закръгляват нагоре

България въведе еврото като официална валута от 1 януари 2026 година. Промяна, която засяга всеки един аспект от живота ни. Заради това "Клуб 100" и Икономическият и социален съвет на Република България дават полезни съвети, които да ви помогнат да се подготвите за промяната.

Ще се повиши ли инфлацията от въвеждането на еврото?

Опитът на последно присъединилите се към еврозоната държави показва, че непосредственият ефект от влизането в еврозоната върху ценовите равнища е в диапазона от 0 до 0,5 процентни пункта повишение на инфлацията. Същевременно не бива да се забравя, че заради догонващия икономически ефект и по-ниското ценово равнище в България в сравнение с еврозоната инфлацията у нас е възможно да бъде относително по-висока от средната за ИПС в дългосрочен план.

Как мога да облекча процеса и съкратя времето за обмяна на левовете си в евро?

Внасянето на левове по банкови сметки преди въвеждането на еврото ще облекчи значително процеса по обмяна, доколкото всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно в евро на 1 януари 2026 г., а считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро.

Как ще се преизчисляват цените на стоките и услугите в евро?

Превалутирането на цени и парични единици от левове в евро ще се извърши чрез прилагане на пълния цифров размер на фиксирания курс на преобразуване, изразен в шест цифри, с всичките пет знака след десетичната запетая. Не се разрешава преизчисляване на цени при курс, различен от фиксирания обменен курс (1,95583 лева = 1 евро). Получената сума ще се закръглява до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:

• когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;

• когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.

Какви примери може да дадете за изключения от правилото за закръгляване?

Възнагражденията за положен труд, обезщетенията, паричните и социалните помощи и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване се преизчисляват от левове в евро съгласно общото правило за превалутиране. За да не бъдат ощетявани гражданите, ако при закръгляването третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица. Това правило се прилага и спрямо възнагражденията за положен труд, обезщетенията, паричните и социалните помощи и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване, които са определени в левове, но не са изплатени до датата на въвеждане на еврото в Република България.

Дължат ли се такси и комисиони от потребителите при извършване на превалутирането?

Налагането на допълнителни такси и комисиони за преизчисляването върху потребителите е недопустимо.