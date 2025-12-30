Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- продължават строителните дейности по благоустройство на пространството между бл. „Голям Богдан", бл. „Малък Богдан" и бл. „Верила" в кв. „Родина" 1 и на допълнителните зони за паркиране на автомобили източно от бл. „Голям Богдан" и западно от бл. „Малък Богдан" – полагане на настилка от бетонови паркинг елементи;

- продължава изпълнението на строителни работи по обновяване на околоблоковото пространство в района на бл. „Странджа планина" в кв. „Родина" – заздравяване и профилиране на основата и полагане на ограничителни бетонови пътни бордюри и ивици;

- извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по общински път гр. Мартен – с. Сандрово, ул. „Антим" /на кръстовището с ул. „Черноризец Храбър"/, ул. „Войводова", ул. „Георги С. Раковски", ул. „Константин Величков", ул. „Майор Атанас Узунов", ул. „Михаил Хаджикостов", ул. „Петрохан" и ул. „Студентска";

- ремонтирани бяха дъждоотвеждащи шахти по бул. „Васил Левски" и ул. „Георги С. Раковски";

- отстранени бяха опасни пропадания в Парка на възрожденците и по ул. „Никола Табаков";

- стартираха дейности по ремонт на участък от тротоар по ул. „Генерал Гурко";

- извършена бе подмяна на стари амортизирани осветителни тела с нови LED осветители и ремонт на захранващата мрежа на парковото осветление в градинката зад спирка „Оборище" на бул. „Цар Освободител";

- извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление по републикански път I – 5, бул. „Васил Левски", бул. „Липник", бул. „Христо Ботев", бул. „Тутракан", ал. „Ела", ул. „Александровска", ул. „Битоля", ул. „Левента", ул. „Никола Табаков" /пред ОУ „Никола Обретенов"/, ул. „Плиска", както и по уличните мрежи на гр. Мартен, с. Николово, с. Червена вода и с. Хотанца;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, на пл. „Свобода", кея и в междублоковите пространства на бл. „202", бл. „203", бл. „209", бл. „211" и бл. „212" в кв. „Чародейка – Юг";

- подменени бяха 20 нови и бяха възстановени 6 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- приключиха дейностите по монтирането на нови предпазни ограждения по бул. „Липник" - търговски комплекс „Ялта";

- изработени бяха 62 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Тулча" с ул. „Цветница" и ул. „Борисова" с ул. „Мария Луиза";

- положена бе пътна маркировка за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по бул. „Цар Фердинанд", ул. „Кресна" и ул. „Мостова";

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 9 кучета, осиновени – 10, и бе извършена кастрация на 6 кучета. Извършена бе ваксинация на 16 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 3 кучета. Върнати по места бяха 5 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- изготвени бяха справки за разпределение на средства на образователни институции, кандидатствали и одобрени по национални програми за 2025 г. и разпределение на средствата по ПМС № 296, 298, 312 и 328 за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински училища;

- изготвени бяха графиците за предстоящите класирания през 2026 г. за прием в детски градини и подготвителни групи към училища;

- проведено бе традиционното коледуване „Коледо, ле" в Коледното градче на 23 декември от 11:30 ч.;

- продължават дейностите, свързани с управлението на проекта „Русе Арт Фест", финансиран от ЕС по МВУ процедура № BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини" – извършена бе подготовка на концерта на Фестивалния оркестър, който ще се проведе на 13 март;

- продължава подготовката на Новогодишния концерт, който ще се проведе на 31 декември на сцената пред Община Русе;

- обобщена бе културната програма на Община Русе за месец януари;

- продължава подготовката за отбелязването на Йордановден – на 6 януари в 11 ч. на понтона под хотел „Рига" ще се проведе традиционният водосвет, организиран от Русенската света митрополия със съдействието на Община Русе и Областна администрация – Русе;

- изработени бяха рекламни визии с информация за предстоящите събитията от инициативата „Русе – Коледната звезда на Дунав".

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- изготвени бяха договора за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост и подготвена тръжна процедура за отдаване под наем на обекти публична и частна общинска собственост;

- приключи Коледният фестивал „Русе – Коледна звезда на Дунав", който се проведе в периода 28 ноември – 25 декември. В рамките на фестивала беше реализирана богата програма с участието на местни и национални артисти, популярни музикални изпълнители, както и деца от русенски клубове по интереси, които допринесоха за празничната атмосфера и активното включване на общността. Част от програмата беше и конкурс за коледна украса, който стимулира творчеството и ангажираността на граждани, институции и бизнеси. Градската коледна украса беше надградена с нови светлинни и декоративни елементи, които създадоха още по-празнична и приветлива градска среда за жителите и гостите на Русе. Фестивалът постави първата стъпка в целенасоченото изграждане на празнично настроение в града, като същевременно допринесе за създаване на условия за по-оживена градска среда в предколедния и коледния период;

- в София бе проведено заседание на Националния съвет по туризъм, на което присъстваха и експерти на община Русе. В срещата се включиха представители на държавните институции, общини, туристическия бранш, браншови и неправителствени организации. В рамките на заседанието бяха отчетени резултатите от изминалата година и очертани основните приоритети за развитието на сектора през 2026 г. Разширяване на портфолиото и презентиране на дестинация България като многопластова е в основните приоритети на държавната политика. Фокусът върху винения туризъм през 2025 г. вече е дал измерими резултати и международна разпознаваемост. Община Русе отчита развитието на винения туризъм като сполучлив акцент в рамките на събитийния календар на града, който привлича все по-голям интерес от посетители.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава основният ремонт на Детска градина „Слънце" на ул. „Шейново" 14;

- продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

- продължават дейностите по основния ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

- продължава реконструкцията на водопровод по бул. „Гоце Делчев" - от ул. „Генерал Кутузов" до ул. „Русофили";

- извършени бяха 4 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

- извършени бяха 5 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги", приети бяха 3 заявления за кандидат-потребители;

преразгледани бяха 270 индивидуални оценки и бяха актуализирани индивидуалните планове на 270 потребители на социална услуга „Асистентска подкрепа", като на всеки ползвател на услугата бе изготвен индивидуален доклад за извършените през 2025 г. дейности по оказване на подкрепа на възрастните хора. Изготвени бяха и 270 допълнителни споразумения за удължаване срока на ползване на услугата за потребители, за които е установена необходимост и липса на подкрепа от семейна среда;

- подадени бяха 3 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- подготвени бяха трудови договора на 56 лични асистенти и 53 тристранни споразумения с ползватели на механизъм „Лична помощ";

- подготвени бяха 1573 графика и 1573 отчета с положения труд на всички лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в гр. Русе и във всички населени места на общината;

- приети бяха документи на 12 семейства с новородени деца според правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- проведени бяха спортни тренировки с деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и с младежи от Кризисния център за непридружени лица по програмата „Спорт за свободен живот", изпълнявана от Превантивно-информационния център;

- изготвена бе една заповед за временна организация за безопасност на движението – нa ул. "Арчар", във връзка с изграждане на уличен канал;

- изготвени бяха 21 карти за хора с трайни увреждания.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- продължава подготовката за провеждането на церемонията „Спортист на годината 2025";

- обработени бяха отчети по програма „Спорт – 2025 г.";

- извършена бе подготовка на тенис кортовете в Парка на младежта за зимния период и закриване на тренировъчния и състезателния сезон;

- извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на мачове;

- продължават неотложни ремонтни дейности в басейна към СУ „Майор Атанас Узунов";

- проведен бе Коледен концерт на вокални формации „Приста";

- проведени бяха коледни турнири по различните спортове в Ученическата спортна школа.