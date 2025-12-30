Магазини в Добрич поставиха табели „Жълти стотинки не приемаме"

В последните дни на годината в Добрич купувачи със завидно упорство носеха в магазините торбички с монети – 1 и 2 лева и стотинки, бели и жълти, които бяха решили да пласират преди въвеждането на еврото, установи репортерска проверка. Продавачките дълго време проявяваха търпение и брояха стотинките, докато в някои магазини не последва „контраудар". До касите се появиха надписи „Жълти стотинки не приемаме". До тях обаче имаше голям буркан, който подканяше купувачите да оставят жълтите стотинки за благотворителни каузи, щателно изброени.

Клоновете на банките в Добрич от началото на тази седмица също бяха „окупирани". „Масово хората внасят левове по сметките си в последния момент, затова се образуват и опашките. Носят и монети, ние не можем да ги отказваме. Обмяната на левове в евро ще продължава без такси през целия месец януари", казват банкови служители и призововат за известно търпение. Монетите да бъдат сортирани по различната си стойност, банкнотите също – с такава молба се обръщат банкери към клиентите си. „В последните дни на годината се извършват всякакви операции на фирми, граждани обменят левове, внасят пари по сметките си", добавят от банките. Пред банкоматите опашките също не „лъжат".

В обменните бюра в Добрич курсът „Продава" за еврото на 30 декември стигна 1,99 лв. В началото на лятото този курс беше 1,96 лева, после държа месеци наред 1,98 лева. Служители в бюрата обаче казват, че не се оплакват от липсата на клиенти.