Васил Терзиев: През 2025 г. сме имали още по-добра финансова дисциплина

"Последната година, в която смятаме в левове, резултатите на Столична община показват, че сме имали още по-добра финансова дисциплина, управлявали сме по-добре публичния ресурс и сме постигнали по-добри резултати, без да увеличаваме местните данъци и такси". Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Той отчита близо 700 000 лв. допълнителни приходи от лихви и посочва, че за първи път Столична община е приложила активен и отговорен подход към управлението на временно свободните бюджетни средства. Чрез краткосрочни депозити, при пълно спазване на принципите на сигурност и ликвидност, Общината реализира 691 866,75 лв. приходи от лихви – средства, които ще бъдат вложени обратно в града и публичните услуги.

С тези средства общината може да проектира строителството на три нови детски градини и обновяването на 14 училищни двора или да ремонтира едно централно градско кръстовище.

Над 1 млрд. лв. са собствените приходи за 2025 г. без да бъдат повишавани местните данъци и такси. Това е резултат от по-висока събираемост, по-строг контрол, повече и по-лесни начини за плащане чрез електронни услуги и автоматизация, посочва столичният кмет.

Той отбелязва, че още през следващата година тези суми вече ще се отчитат в евро като се очакват над 511 млн. евро собствени приходи. Независимо от валутата, по-важното остава приходите да продължат да растат без допълнителна тежест за гражданите, подчертава кметът Терзиев. Той отново напомня, че през 2026 г. нито един местен данък или такса няма да бъдат повишени.