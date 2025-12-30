Васил Терзиев върна спорно решение за продажба на общински терени в „Дианабад"

Кметът на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане решение, прието от Столичния общински съвет на 18 декември 2025 г., с което се дава съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на общински терени в м. „Дианабад", район „Изгрев", срещу задължение за изграждане на нова административна сграда на районната администрация на друга локация.

Решението е върнато поради сериозни правни основания, свързани с начина, по който се предвижда разпореждане с общинска собственост, както и заради икономическата неизгодност на предложената компенсация за Столична община.

„Като кмет моята работа е да вземам решения, които са законни, разумни и защитават интереса на софиянци. Тук говорим за сделка, която не отговаря на законовите изисквания и създава риск общината да загуби ценен ресурс. Това не е прагматично и не е отговорно управление", заяви Терзиев.

По налични оценки стойността на предвидената административна сграда, която районът трябва да получи в замяна, не надхвърля 4 млн. лв., докато пазарната стойност на общинските терени в м. „Дианабад" е между 10 и над 15 млн. лв.

Става дума за едни от последните свободни общински терени в района, разположени в зона с висок градоустройствен потенциал, които биха могли да бъдат използвани за общински жилища, социална инфраструктура или други публични нужди. Вместо това те се насочват към продажба за частно жилищно строителство, без убедителна аргументация защо общината трябва да се лиши от този стратегически ресурс, посочват от СО.

Допълнителни въпроси поражда и локацията на предвидената административна сграда, която трябва да бъде изградена върху други общински имоти, включително върху терен, отреден по план за спорт и озеленяване, и на място, което е по-отдалечено и с по-ограничен достъп за жителите на района.

Наред с икономическата неизгодност, в заявлението си до председателя на Столичния общински съвет кметът на София излага и ясни правни аргументи за връщането на решението. Предложението предвижда непарична насрещна престация при продажба на общински имоти – подход, който не е уреден и не е допустим по действащото законодателство и утвърдената съдебна практика.

„Общината е законово ограничена при сключване на правни сделки за разпореждане с общински имоти само до случаите и по начините, предвидени в закона. Когато насрещната престация не е парична, а представлява задължение за изграждане на сграда, такава сделка противоречи на закона", посочва градоначалникът в заявлението си.

Решението е прието въпреки официално отрицателното становище по законосъобразност на заместник-кмета по финанси на Столична община, в което подробно са изложени рисковете и правните проблеми на предложението.

„Вярвам в диалога и в решенията, които дават реален резултат за хората. Връщам това решение, за да се намери законосъобразно, разумно и устойчиво решение, което защитава интереса на София, а не го поставя под риск", подчерта Терзиев.