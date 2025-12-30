Откриха изчезналия на Витоша 22-годишен мъж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Издирваният 22-годишен мъж в района на планина Витоша е открит. Това съобщиха от „Търсене и спасяване България" във фейсбук страницата си.

Към момента мъжът е контактен и в състояние, което му позволява да се придвижва, като предстои медицински екип да извърши преглед и оценка на здравословното му състояние.

В спасителната операция участваха екипи на „Търсене и Спасяване - България", Планинската спасителна служба, както и структури на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Сигналът за изчезването беше подаден на 29 декември от родителите на младежа.