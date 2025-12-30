ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на "Подуяне": Ситуацията със сметосъбиранет...

Променят заплащането на паркингите в Русе

1508
Снимка: Община Русе

Заплащането за паркиране в Русе ще се извършва изцяло онлайн до края на януари 2026 г., съобщиха от Община Русе. Поради извършване на необходимите технически настройки, плащането в брой с левове или евро няма да бъде възможно през първия месец на новата година.

Русенци и гости на града имат на разположение четири начина за заплащане на престоя: чрез SMS съобщение, с банкови карти, безплатното мобилно приложение „PayPark" (достъпно в App Store и Google Play) и чрез сканиране на QR код.

От февруари 2026 г. ще бъде въведена възможност за плащане в брой с единната европейска валута – евро.

Паркирането в града ще бъде безплатно по време на предстоящите празнични дни – от 31 декември до 5 януари.

Снимка: Община Русе

